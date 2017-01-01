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Поліція Лондона запобігла підготовці двох терактів

Раніше правоохоронці у Лондоні затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту

Поліції Лондона стало відомо про ще щонайменше підготовку двох терактів в столиці Великобританії.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела в поліції.

«Є ще два плани за скоєння терактів, які ми уважно відстежуємо»,– заявив високопоставлений співробітник контртерористичного підрозділу.

Він зазначив, що заходи безпеки посилені і правоохоронні органи намагаються відстежити кроки терористів. Екстремісти, імовірно, є послідовниками ідей терористичних організацій »Ісламська держава» і «Аль-Каїда».

Раніше правоохоронці у Лондоні затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту чоловік, у тому числі 16-річного підлітка. Ще двоє підозрюваних були затримані минулого тижня.

22 березня стався теракт на Вестмінстерському мосту. Уродженець графства Кент Халід Масуд наїхав на натовп пішоходів, після чого врізався у ворота будівлі парламенту Великобританії і, вибігши з машини, напав на поліцейського. В результаті загинули четверо громадян, близько 50 осіб постраждали.