Поліція Лондона запобігла підготовці двох терактів
- Сьогодні, 00:19
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Раніше правоохоронці у Лондоні затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту
Поліції Лондона стало відомо про ще щонайменше підготовку двох терактів в столиці Великобританії.
Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела в поліції.
«Є ще два плани за скоєння терактів, які ми уважно відстежуємо»,– заявив високопоставлений співробітник контртерористичного підрозділу.
Він зазначив, що заходи безпеки посилені і правоохоронні органи намагаються відстежити кроки терористів. Екстремісти, імовірно, є послідовниками ідей терористичних організацій »Ісламська держава» і «Аль-Каїда».
Раніше правоохоронці у Лондоні затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту чоловік, у тому числі 16-річного підлітка. Ще двоє підозрюваних були затримані минулого тижня.
22 березня стався теракт на Вестмінстерському мосту. Уродженець графства Кент Халід Масуд наїхав на натовп пішоходів, після чого врізався у ворота будівлі парламенту Великобританії і, вибігши з машини, напав на поліцейського. В результаті загинули четверо громадян, близько 50 осіб постраждали.