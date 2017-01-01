Поліція Лондона заарештує Ассанджа, незважаючи на припинення справи проти нього

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Джуліан Ассанж

Ассанж не з’являвся до суду після того, як його звільнили під заставу

Лондонська поліція заявляє, що засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа заарештують після того, як він залишить посольство Еквадору в столиці Великої Британії. Як повідомляє «Радіо Свобода», це пов’язано з тим, що Ассанж не з’являвся до суду після того, як його звільнили під заставу.

«Поліція столиці Британії зобов’язана виконати цей ордер, як тільки він залишить посольство», – йдеться в заяві поліції Лондона.

Нагадаємо, сьогодні прокуратура Швеції вирішила припинити розслідування відносно засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа і рекомендувала суду скасувати раніше виданий ордер на його арешт.

У випадку, якщо шведська прокуратура не почне нового розслідування відносно Ассанжа, екстрадиція в скандинавське королівство йому більше не загрожує. Разом із тим, влада Великобританії тепер може отримати прямий запит про екстрадицію австралійця від США.