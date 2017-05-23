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    Поліція Манчестера затримала 23-річного підозрюваного у теракті

    • Сьогодні, 14:14
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    Поліція і служби безпеки також вважають, що встановили особу виконавця теракту, який загинув на місці вибуху

    Манчестерська поліція каже, що 23-річний чоловік був заарештований у зв'язку з терористичною атакою під час концерту.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Що стосується інциденту минулої ночі на «Манчестер Арені», ми можемо підтвердити, що заарештували 23-річного чоловіка в Південному Манчестері», - написала поліція у Twitter.

    Також поліція Британії вважає, що встановила особу смертника, який вчинив теракт на концерті в Манчестері. Про це заявила прем’єр Британії Тереза Мей. 

    За її словами, розслідування теракту продовжиться і поліції будуть надані всі ресурси, яких вони потребують.

    «Поліція і служби безпеки вважають, що встановили особу виконавця теракту, однак на цій стадії розслідування ми не можемо підтвердити його ім’я», - сказала Мей.

    Зазначимо, що правоохоронні органи вважають, що їм вдалося ідентифікувати особу чоловіка, який підірвав вибухівку на концерті в Манчестері. 

    Раніше повідомлялося, що виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає

    Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампаніючерез вибух у Манчестері.

    Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб.

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

    Вдень стався ймовірно ще один вибух у торговому центрі Манчестера Arndale, повідомили британські ЗМІ.

     

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