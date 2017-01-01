Поліція Манчестера затримала ще одного підозрюваного у справі про теракт
- Сьогодні, 22:45
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На даний момент число затриманих у зв’язку з терактом 22 травня складає 14 осіб
Поліція Манчестера повідомила, що затримала ще одного підозрюваного в причетності до теракту 22 травня і проводить обшук в одному з будинків району Мосс Сайд.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
«Сьогодні в суботу, 28 травня 2017 року, офіцери, які розслідують атаку на «Манчестер арені», отримали ордер на обшук за однією з адрес на Мосс Сайд. Обшук на даний момент триває», – повідомляє місцева поліція.
Також зазначається, що поліція затримала 25-річного чоловіка.
На даний момент число затриманих у зв’язку з терактом 22 травня складає 14 осіб, 12 з яких під вартою.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.
Вибуховий пристрій привів у дію Салман Абеді.