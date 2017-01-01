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    Поліція Манчестера затримала ще одного підозрюваного у справі про теракт

    • Сьогодні, 22:45
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    На даний момент число затриманих у зв’язку з терактом 22 травня складає 14 осіб

    Поліція Манчестера повідомила, що затримала ще одного підозрюваного в причетності до теракту 22 травня і проводить обшук в одному з будинків району Мосс Сайд.

    Про це повідомляє Manchester Evening News. 

    «Сьогодні в суботу, 28 травня 2017 року, офіцери, які розслідують атаку на «Манчестер арені», отримали ордер на обшук за однією з адрес на Мосс Сайд. Обшук на даний момент триває», – повідомляє місцева поліція.

    Також зазначається, що поліція затримала 25-річного чоловіка.

    На даний момент число затриманих у зв’язку з терактом 22 травня складає 14 осіб, 12 з яких під вартою. 

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

    Вибуховий пристрій привів у дію Салман Абеді.

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