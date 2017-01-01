Поліція Миколаєва затримала дев’ятеро осіб через бійку ветеранів АТО із афганцями

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Сутички у Миколаєві Фото: УНН

До лікарів за медичною допомогою звернулись 4 представника Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів

Сьогодні під час бійки в офісі Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу по вул.Нікольській в Миколаєві між ветеранами АТО та афганцями поліцейські для з’ясування обставин інциденту та ступеню провини учасників доставили до Центрального відділу поліції 9 осіб. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської обл.

«З пояснень учасників інциденту, група представників декількох громадських об’єднань прийшли до офісу Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів нібито для того, щоб обговорити з ветеранами Афганістану ситуацію, внаслідок якої сталась сутичка між ними 09 травня на головній площі міста. Під час спілкування представники громадських об’єднань звернули увагу на наявність в приміщенні символіки, яка, на їх думку, належить до забороненої Законом України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, через що розпочалась бійка», — зазначили в поліції.

До лікарів за медичною допомогою звернулись 4 представника Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів, у яких зафіксовані тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, направлені на повне та всебічне документування правопорушення. Опитані свідки конфлікту, його учасники, проведений огляд місця події та вилучені речові докази. Інформація про скоєне внесена до журналу Єдиного обліку, вирішується питання про кваліфікацію події, попередньо, за ознаками ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

«Після отримання висновків спеціалістів стосовно ступеню тяжкості отриманих постраждалими тілесних ушкодження будуть прийняті остаточні рішення щодо кваліфікації правопорушення. Встановлюються обставини конфлікту, сума завданих збитків та інші громадяни, які були учасниками бійки», — уточнили в поліції.

Нагадаємо, 10 травня ветерани АТО в Миколаєві заблокували офіс воїнів-афганців.

Нагадаємо, в Україні через сутички 8 і 9 травня поліція відкрила вісім кримінальних справ.

В Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

9 травня біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).

Київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».

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Джерело: УНН