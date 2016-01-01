Поліція Мілана застрелила підозрюваного в теракті на берлінському ярмарку

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Відбитки пальців вбитого підтверджують, що він брав участь у нападі в Берліні

Міланська поліція застрелила вихідця з Тунісу, підозрюваного в нападі на різдвяний ярмарок у Берліні. Про це пише «Російська служба Бі-бі-сі» із посиланням на міністра внутрішніх справ Італії Марко Мінніті.

За його словами, вбитий чоловік, «без тіні сумніву, є Анісом Амри, підозрюваним у терористичному нападі».

Як повідомляють італійські ЗМІ, в ніч на п'ятницю (близько 3-ї години ранку за місцевим часом) поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів у передмісті Мілана, однак він витягнув пістолет і відкрив вогонь. Повідомляється, що чоловік кричав «Аллах акбар» і поранив одного з поліцейських у плече.

За даними джерел у поліції, яких цитує Reuters, відбитки пальців убитого підтверджують, що він брав участь у нападі в Берліні.

Нагадаємо, вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні у понеділок ввечері, близько 20-ї години за місцевим часом. Транспортний засіб проїхав від 50 до 80 метрів, збиваючи людей і руйнуючи намети.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно назвала терактом подію в Берліні, де біженець на вантажівці врізався в натовп людей на різдвяному ярмарку. При цьому міністр внутрішніх справ ФРН та керівники МВС окремих федеральних земель країни домовилися про відсутність необхідності закривати різдвяні ярмарки в різних містах Німеччини.

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