Поліція Москви пояснила причину затримання українського журналіста

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Роман Цимбалюк

Претензій до Романа Цимбалюка та оператора поліція не заявляла

Поліція Москви пояснила затримання українського журналіста Романа Цимбалюка та оператора телеканалу «1+1» Микиту Бородіна тим, що хотіла з'ясувати персони затриманих.

Про це у коментарі «Уніан» повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Поліція пояснила, що затримала Романа Цимбалюка і його оператора через необхідність з'ясувати обставини і персони тих, кого вона затримала. Претензій до Романа Цимбалюка та оператора поліція не заявляла», - сказав Кирилич.

Він розповів, що у відділі поліції Цимбалюка та Бородіна відвідав український консул Геннадій Брескаленко.

«З Романом ще був принаймні донедавна, мені телефонував наш консул Брескаленко, і він дав сигнал, що не було якоїсь мотивації, якогось пояснення. Послались на те, що виникла необхідність з'ясувати обставини і персони тих, кого вони затримали, а по суті претензій до Романа і до оператора не було висунуто», - зазначив Кирилич.

Нагадаємо, у вівторок у Москві російські правоохоронці затримали спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка. Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи. Також поліція затримала телеоператора «1+1» Микиту Бородіна.

У відділку поліції Роман Цимбалюк написав відмову від дачі будь-яких пояснень.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца назвала затримання Цимбалюка «провокацією РФ».

Через три години усіх затриманих відпустили.