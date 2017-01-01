Поліція на Донеччині запускає мобільний додаток з тривожною кнопкою

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Сервіс підтримуватимуть усі сучасні мобільні телефони, смартфони і планшети

Мобільний додаток «Активний громадянин» може екстрено викликати наряд поліції з натисканням лише однієї кнопки.

Про це повідомили в прес-центрі Нацполіції.

«Зараз розробляється безкоштовний додаток для мобільних телефонів, його найважливіша функція – виклик наряду поліції за сигналом «SOS» - запрацює вже за три тижні», - зазначив ініціатор проекту, очільник Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Сервіс підтримуватимуть усі сучасні мобільні телефони, смартфони, планшети, як iOS, так і Android. Завантажити його у свій гаджет можна буде з магазину додатків.

Аброськін відзначив, що визначним фактором при створенні сервісу екстреного виклику поліції була допомога дітям. Мобільний додаток буде активно впроваджуватися у школах, щоб діти відчували себе у безпеці.

«Вперше ми робимо додаток для держструктури. Важливо, що сучасні технології починають щільно входити у держструктури, зокрема – у поліцію. В нашому регіоні діяльність поліції пов’язана з ризиком та небезпекою, і найсучасніші рішення мають бути, у першу чергу, в поліції», – зазначив представник компанії-розробника Станіслав Євченко.

При натисканні кнопки «SOS» система сама визначає ваше місцезнаходження та спрямує дані до поліції у вигляді екстреного виклику наряду поліції.

Програмою передбачено зворотній зв'язок. Тобто людині, яка зробила виклик, надійде повідомлення, через скільки саме хвилин приїде наряд поліції.

Кожна людина, яка встановлює цей додаток, має зареєструватися – вказати ім’я та прізвище, номер телефону та електронну пошту.