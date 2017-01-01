Поліція: начальник Обухівського райвідділу взимку подав рапорт про відставку з керівної посади

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Фото: Громадське Начальник Обухівського райвідділу поліції Денис Ярославський у суді

За словами прес-секретаря поліції Київської області, з моменту подачі рапорту Ярославський не мав ніякого відношення до керівництва

Начальник Обухівського райвідділу поліції Денис Ярославський, підозрюваний в організації замовного викрадення колишнього громадянина РФ, ще в лютому 2017 року подав рапорт про відставку з керівної посади.

Про це Liga.net повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович

За словами спікера, з моменту подачі рапорту Ярославський не мав ніякого відношення до керівництва, замість нього був призначений тимчасово виконуючий обов'язки начальника.

Жукович додав, що після відставки поліцейський практично весь час провів у відпустці і на лікарняному.

Також він повідомив, що поліція проведе службове розслідування щодо Ярославського.

При цьому сам Ярославський заявив, що «не звільнявся з правоохоронних органів, хоча цього хочуть».

Як повідомлялося раніше, 1 червня у Київській області затримали банду, яка намагалася вивезти до РФ бізнесмена за 17 млн доларів. Група осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, на замовлення громадянина РФ намагались переправити чоловіка на російську територію.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, чоловік, якого планували викрасти, переїхав до України через переслідування російською владою і займався тут виробничим бізнесом.

2 травня Дениса Ярославського взяли під варту строком на два місяці. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд Києва. Аналогічні терміни отримали Магомед Гарумов та столичний підприємець Володимир Бова.

Прокурори у суді називали 50-річного киянина Гарумова замовником злочину.

Зловмисники намагалися викрасти і вивезти до РФ власника Обухівського картонного комбінату Володимира Крупчака.

Згодом стало відомо, що одним із підозрюваних, якого затримали у цій справі, є начальник Обухівського райвідділу Нацполіції Денис Ярославський.

Також одним з учасників угрупування виявився Володимир Бова.