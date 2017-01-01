Поліція назвала втрати серед цивільних в Авдіївці з початку року

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Найбільше від обстрілів терористів страждає стара частина Авдіївки

З початку цього року в Авдіївці пошкоджено 347 приватних будинків, 137 квартир у багатоповерхівках

В Авдіївці з початку року від обстрілу бойовиків загинули 5 мирних жителів, 18 – отримали поранення, а також були пошкоджені 347 приватних будинків і 137 квартир у багатоповерхівках.

Про це йдеться в повідомленні Покровського відділу поліції Донецької області.

«Тільки з початку цього року пошкоджено 347 приватних будинків, 137 квартир у багатоповерхівках, загинули 5 місцевих жителів, 18 отримали поранення. Найбільше від обстрілів терористів страждає стара частина міста», – йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що 26 березня, коли більшість людей перебували вдома, бойовики вдень відкрили вогонь по місту з установок «Град». В результаті були пошкоджені будинки по вул. Колосова, Бєлінського, Добролюбова та Островського.

Відзначено, що один з реактивних снарядів терористів приземлився неподалік від опорного пункту поліції на вул. Колосова.

Співробітниками поліції задокументовані наслідки обстрілу. Відкрито кримінальне провадження за ст 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

«Поліцейські в Авдіївці несуть службу цілодобово, забезпечують громадський порядок і надають допомогу всім, хто її потребує», – запевнив начальник Авдіївського відділення поліції Андрій Єпур.