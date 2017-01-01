Поліція назвала ймовірну причину вибуху на руднику в Башкирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Новости Слідчі оглядають місце події.

Слідчі порушили кримінальну справу

Слідчі порушили кримінальну справу за фактом вибуху в шахті в Башкирії. Про це повідомила в п'ятницю прес-служба слідчого управління СК по регіону.

Раніше повідомлялося про загибель однієї людини і одного постраждалого під час вибуху на глибині 509 метрів на мідному руднику ТОВ «Башкирська мідь» в місті Сибай Учалинского району.



«За вказівкою керівника слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Башкортостан Г.Я. Житенева порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт)», - йдеться в повідомленні.



Слідчі оглядають місце події, вилучають службову документацію. Розслідування кримінальної справи перебуває на контролі керівника слідчого управління.

Нагадаємо, сьогодні на мідному руднику в Башкирії прогримів вибух.