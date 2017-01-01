Поліція назвала ймовірну причину вибуху в Одесі

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Фото 7 канал

Жертвами вибуху стали два чоловіки: 67-річний власник будинку та квартирант – учасник АТО, громадянин однієї з сусідніх держав.

Вибух у житловому будинку Одеси міг статися внаслідок застосування вибухівки, а не витоку газу. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Одеській області.

«Роботи з розчищення будинку проводилися силами військовослужбовців ЗСУ, співробітників ДержНС. Під час їх було встановлено, що особливості вибуху - вигляд його епіцентру та деякі характеристики вказують на те, що він з великою ймовірністю міг статися не внаслідок витоку газу, а від застосування вибухівки», - зазначається у повідомленні.

У поліції пояснили, що до цього експерти припускали, що у будинку були порушені встановлені вимоги пожежної безпеки, у зв’язку з чим виник виток газу, вибухнув газовий котел і сталося руйнування будівлі.

Поряд з цим правоохоронці уточнили, що жертвами вибуху стали два чоловіки: 67-річний власник будинку та квартирант – учасник АТО, громадянин однієї з сусідніх держав. «У один с медичних закладів Одеси було доставлено 90-річну господарку будинку з діагнозом – перелом гомілки, забій грудної клітини та отруєння продуктами горіння. Попередня правова кваліфікація події – ч.2 с.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України», - додали у поліції.

Наразі на місті події продовжуються роботи з розчищення зруйнованої будівлі, працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники СБУ, спеціалісти ДержНС. «Всі обставини встановлюються, вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до ЄРДР за ст. 194 ч.2. КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Слідство триває», - резюмується у повідомленні.