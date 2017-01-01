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Поліція оприлюднила фото смертника з Манчестера

Камери спостереження зняли терориста незадовго до вибуху на стадіоні в Манчестері

Слідство встановило, де в останні години перед терактом перебував Салман Абеді, який привів у дію вибуховий пристрій 22 травня в Манчестері.

Про це повідомила в Twitter поліція міста.

Поліцейські публікують зображення Абеді, зняте камерою спостереження неподалік спортивно-концертного комплексу «Манчестер Арена» незадовго до вибуху.

«Ми збираємо максимальний обсяг відомостей про те, чим займався Абеді починаючи з 18 травня, коли він повернувся до Великобританії. Розслідування домігся істотного прогресу. Нам відома квартира в центрі міста, в якій проживав Абеді, і шлях, по якому він попрямував до «Манчестер Арені». З великою часткою ймовірності в цій квартирі було зібрано вибуховий пристрій», – зазначили у відомстві.

Поліція повідомила, що заарештовано 13 підозрюваних у причетності до теракту.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.