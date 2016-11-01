Поліція оприлюднила нове відео у справі про вбивство Шеремета

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Кадр з відео на місці вбивства Павла Шеремета

МВС також показало відеозапис слідчого експерименту

В ході прес-конференції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо вбивства журналіста Павла Шеремета оприлюднено два відеозаписи, що стосуються справи.

Так, було оприлюднено відеозапис з ймовірними підозрюваними, яких зафіксували камери спостереження.

На відео також можна побачити, як ймовірні підозрювані встановлювали вибуховий пристрій на автомобілі Шеремета, і маршрут їх пересування в день вбивства.

Крім цього, МВС також показало відеозапис слідчого експерименту.

Нагадаємо, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що допускає російський слід у вбивстві Павла Шеремета.

Нагадаємо, як встановило слідство, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув журналіст Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

Раніше повідомлялося, що у поліції назвали пріоритетну версію вбивстваПавла Шеремета.

Як відомо, 23 січня на прес-конференції у МВС нардеп Геращенко заявив, що знає подробиці слідства у справі Шеремета. За його інформацією, слідчі вважають, що вбивство журналіста було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі Шеремета прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Згодом ЗМІ виклали відео з моментом начебто закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув Шеремет.