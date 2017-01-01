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    Поліція показала наслідки обстрілів Авдіївки

    • Сьогодні, 11:37
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    Авдіївка
    Авдіївка

    Опубліковані фото результатів нічного обстрілу бойовиками Авдіївки

    Начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін опублікував фотографії наслідків обстрілу бойовиками Авдіївки в ніч на суботу.

    Раніше Аброськін повідомляв, що бойовики обстріляли стару частину Авдіївки. Снаряд потрапив у п'ятиповерховий житловий будинок. У квартирі перебували мати й 5 дітей, всі залишилися живі.

    За період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

    зона АТО Авдіївка
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