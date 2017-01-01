Поліція повідомила подробиці стрілянини в котеджному містечку на Дніпропетровщині

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Поблизу Дніпра сталася перестрілка між невідомими та представниками охоронної фірми

Після арешту підозрюваного у замаху на вбивство поліція оприлюднила подробиці стрілянини в елітному котеджному містечку під Дніпром. Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Так, 7 січня у с. Новоолександрівка у дворі приватного будинку по вул. Янтарній озброєний вогнепальною зброєю чоловік відкрив стрілянину по співробітниках охоронної фірми, яких власник будинку найняв для охорони. Внаслідок нападу охоронники дістали тяжкі вогнепальні поранення тулуба й живота. Поліцейські не постраждали, ушкоджень зазнав лише службовий автомобіль – по ньому було випущено понад сім куль.

«Наші співробітники оточили будинок, з якого велася стрілянина. Для забезпечення порядку та знешкодження зловмисника було задіяно близько 40 поліцейських. Нам вдалося умовити підозрюваного впустити мене до будинку, на другому поверсі якого забарикадувався стрілок. Під час переговорів я переконав чоловіка здати автомат та гранату, які він тримав у руках. Стрілок здався без бою. Це дало можливість уникнути більших жертв», – розповів начальник Дніпровського відділу поліції Андрій Бідило під час прес-конференції у Головному управлінні поліції.

За даними поліції, основною версією нападу на охоронників є суперечлива ситуація, пов’язана зі встановленням реальних власників будинку – він перебував у заставі у банку та був проданий іншому господарю. Новий власник таким чином намагався довести своє право власності на будівлю.

Під час затримання підозрюваного поряд з ним була велика кількість зброї: граната Ф-1, мисливський карабін, пневматична гвинтівка з оптичним прицілом, близько 40 патронів, бронежилет. Під час обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser було виявлено гладкоствольну рушницю, карабін та ще понад 100 патронів. Наразі на автомобіль накладено арешт. Зброю та речові докази вилучено та відправлено на експертизу. Підозрюваного взято під варту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (зазіхання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.