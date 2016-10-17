Поліція повідомила подробиці вибуху у Києві: оприлюднені фото

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За даними правоохоронців, вибух на Антоновича стався через гранату РГД-5

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху в Києві на вулиці Антоновича. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, повідомляє «Главком».

«О 22:25 у чергову частину Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про вибух у будинку на вулиці Антоновича. За викликом відразу виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. З'ясувалося, що вибух стався на першому поверсі будівлі. Вибуховою хвилею та осколками пошкоджені стіни і вхідні двері. З місця події вилучили деформовані металеві фрагменти, кільце та запобіжний важіль, які відправили на дослідження. Тож, за попередніми висновками експертів, вибухнула граната РГД-5», - йдеться в повідомленні поліції.

Матеріали зареєстровані, слідчі кваліфікують подію як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Опитані свідки та очевидці, вирішується питання вилучення записів із камер відеонагляду, встановлених неподалік.

Поліція проводить ряд заходів, спрямованих на розкриття злочину. За вчинення правопорушення передбачено від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві в будівлі, за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться організація «Конгресу Українських Націоналістів», стався вибух.