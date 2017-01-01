Поліція повідомляє про збройну сутичку на блокпості у Костянтинівці

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Силовики зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря під час сутичок з активістами

Сьогодні близько 16:30 на блокпості біля Костянтинівки для перевірки була зупинена автоколона, яка рухалася з боку Покровська у складі порядка 50 осіб на чолі з народним депутатом Тарасом Пастухом. Однак частина громадян відмовилася проходити перевірку та вчинила спробу силового прориву крізь блокпост. Один з поліцейських травмований в результаті застосування активістами сльозогінного газу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

«Вдруге за добу блокувальники влаштовують в зоні АТО провокації за однаковим сценарієм», — йдеться у повідомленні.

Група агресивно налаштованих осіб рушила на поліцейських, які несли службу на блокпості. Громадяни відсунули огороджувальні плити та намагалися прибрати службовий автомобіль, який обмежував рух на блокпості.

Громадяни нецензурно висловлювалися на адресу поліцейських та перешкоджали виконанню службових обов’язків. Один з активістів розпилив газ з балончика в обличчя поліцейському. Постраждалий доставлений в лікарню з опіками очей.

Поліцейські попередили про заборону наближатися до стратегічного об’єкту на визначену відстань та право використання зброї згідно Закону «Про Національну поліцію». Однак громадяни не реагували на попередження, у зв’язку з чим співробітники поліції були змушені зробити декілька попереджувальних пострілів у повітря.