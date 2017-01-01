  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поліція: пожежа в будівлі Лук'янівського СІЗО локалізована

    • Сьогодні, 04:47
    • Розсилка
    Пожежники на території слідчого ізолятора
    Пожежники на території слідчого ізолятора

    Перекриття дороги на ділянці вулиці Дегтярівській знято

    Пожежа в будівлі Лук'янівського СІЗО локалізована. Наразі триває тління окремих вогнищ.

    Про це у коментарі «112.ua» повідомила прес-служба патрульної поліції.

    Перекриття дороги на ділянці вулиці Дегтярівській (від ділянки Дегтярівська, 14) знято, оскільки більше спецтехніки для гасіння пожежі заїжджати не буде.

    За словами джерела в СІЗО, жертв і постраждалих немає.

    Співробітники СІЗО уточнили, що пожежа виникла після відбою в житловій зоні.

    295626

    «Главком» раніше повідомляв, що в ніч на 7 травня сталася велика пожежа у Лук’янівському СІЗО. За інформацією Національного центру правозахисту, пожежа виникла в корпусі для неповнолітніх ув'язнених.

    Читайте також
    пожежа Київ СІЗО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ