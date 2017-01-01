Поліція: пожежа в будівлі Лук'янівського СІЗО локалізована
- Сьогодні, 04:47
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Пожежники на території слідчого ізолятора
Перекриття дороги на ділянці вулиці Дегтярівській знято
Пожежа в будівлі Лук'янівського СІЗО локалізована. Наразі триває тління окремих вогнищ.
Про це у коментарі «112.ua» повідомила прес-служба патрульної поліції.
Перекриття дороги на ділянці вулиці Дегтярівській (від ділянки Дегтярівська, 14) знято, оскільки більше спецтехніки для гасіння пожежі заїжджати не буде.
За словами джерела в СІЗО, жертв і постраждалих немає.
Співробітники СІЗО уточнили, що пожежа виникла після відбою в житловій зоні.
«Главком» раніше повідомляв, що в ніч на 7 травня сталася велика пожежа у Лук’янівському СІЗО. За інформацією Національного центру правозахисту, пожежа виникла в корпусі для неповнолітніх ув'язнених.