Поліція прокоментувала події під офісом ОУН у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» Пікет під Печерським відділком поліції

Спікер МВС Артем Шевченко заявив, що поліція і Нацгвардія робили все для того, щоб домогтися дотримання закону

У МВС пояснили, чому з самого ранку заблокували офіс ОУН в центрі Києва. Мотиви дій правоохоронців пояснив на брифінгу директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Він зазначив, що ситуація в Києві на вул. Мазепи, де збиралася в тому числі акція «Безсмертний полк» була найбільш гострою. А правоохоронці з відкритих і оперативних даних знали про наміри ОУН вчиняти дії, які могли спровокувати конфлікти.

«В Києві була гостра ситуація на невеликій ділянці вул. Мазепи між метро «Арсенальна» і площею Слави. Тому що там знаходиться офіс однієї з відомих громадських сил, але вона відома своєю чіткою позицією, чітким зосередженням на певні провокаційні дії, які, на наш погляд, мали на меті привести до конфлікту, до агресії. Саме для того, щоб уникнути такого розвитку подій сили поліції, Нацгвардії були застосовані безпосередньо під цим будинком по вул. Мазепи, 6 для того, щоб максимально мінімізувати можливість цих емоційно налаштованих, агресивно налаштованих громадян вийти на вулицю і завдати якоїсь шкоди іншим громадянам, які йшли по вулиці. Це були й оперативні дані, і дані з відкритих джерел, адже деякі з громадян не приховували таких своїх намірів. Поліція і Нацгвардія робили все для того, щоб домогтися дотримання закону, щоб уникнути порушення публічної безпеки та правопорядку», - сказав Шевченко.

Нагадаємо, сьогодні вранці активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. Під будівлею Печерського відділення поліції у столиці почався пікет.

Пізніше Добровольчий рух «Організація українських націоналістів» оприлюднив фотографії розгромленого офісу у Києві.

Джерело: 112 Україна