Поліція просить Генпрокуратуру зняти недоторканність з Парасюка

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Володимир Парасюк

Аброськін заявив, що не дозволить принижувати поліцейських

Поліція Донеччини звертається до генерального прокурора України щодо зняття недоторканності та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка через погрози розправою співробітникам поліції та членам їхніх сімей. Про це заступник голови Нацполіції – начальник ГУНП у Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив сьогодні під час оперативної наради в Краматорському відділі поліції.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області, Аброськін порушив питання реагування на дії громадян, які виходять за рамки норм закону.

Він назвав неприпустимою поведінку народного депутата України Володимира Парасюка по відношенню до співробітників поліції, який висловлював образи на їхню адресу, принижував і погрожував фізичною розправою їм та їхнім сім'ям.

У разі нападу, погроз співробітникам поліції, які виконують свій службовий обов’язок, відповідно до закону України «Про Національну поліцію», правоохоронці мають право застосовувати необхідні заходи з використанням спецзасобів та зброї.

«Такі факти неприпустимі. Ми звертатимемось до генерального прокурора України щодо зняття недоторканності та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка. Ми не дозволимо принижувати поліцейських, а також погрожувати їм та їхнім рідним. На кожен такий випадок буде адекватна та законна реакція поліції», – зауважив Аброськін.

Він зазначив, що співробітники поліції Донеччини вже протягом трьох років крім виконання своїх безпосередніх обов'язків додатково несуть службу в умовах проведення антитерористичної операції, виконують військові функції, покладені на них штабом АТО.

Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.

Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.