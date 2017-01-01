Поліція розповіла про ситуацію на дорогах України

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Ситуація на дорогах України

Складною ситуація лишається у шести областях

Критичною за рівнем аварійності ситуація на дорогах залишається у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях. Також ускладнено рух на Львівщині та Вінниччині. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Станом на 9:00 9 січня рух автотранспорту обмежено у Львівській області. На Івано-Франківщині обмежено рух лише вантажних автомобілів.

Протягом минулої доби внаслідок ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло вісім і травмовано 45 громадян.

Разом з тим, як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, протягом 8 січня від переохолодження в області померло дві людини та госпіталізовано до лікарень сімох осіб.