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    Поліція розповіла про ситуацію на дорогах України

    • Сьогодні, 10:32
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    Ситуація на дорогах України
    Ситуація на дорогах України

    Складною ситуація лишається у шести областях

    Критичною за рівнем аварійності ситуація на дорогах залишається у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях. Також ускладнено рух на Львівщині та Вінниччині. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Станом на 9:00 9 січня рух автотранспорту обмежено у Львівській області. На Івано-Франківщині обмежено рух лише вантажних автомобілів.

    Протягом минулої доби внаслідок ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло вісім і травмовано 45 громадян.

    Разом з тим, як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, протягом 8 січня від переохолодження в області померло дві людини та госпіталізовано до лікарень сімох осіб.

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