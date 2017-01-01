Поліція розслідує смерть ув'язненого в Лук'янівському СІЗО

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Згурівська Правда Лук'янівське СІЗО

За фактом ведеться слідство

За фактом смерті ув'язненого Лук'янівського СІЗО з «торнадовцем» проводиться слідство. Про це повідомив журналістам начальник медичної частини СІЗО № 13 Ігор Письмовий у п'ятницю.

«Інформація знаходиться у Шевченківському відділенні поліції вони розслідують цей випадок. Проводиться слідство. Потерпілий був без свідомості до прибуття лікарів...в ЛШМД він теж не приходив до тями, помер сьогодні вночі», - розповів Письмовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лук'янівському слідчому ізоляторі помер ув'язнений, якого побив колишній боєць роти «Торнадо» Ілля Холод.

Як повідомляв «Главком», на минулому тижні в Лук'янівському слідчому ізоляторі було зафіксовано 4 смертельних випадки.

Джерело: РБК-Україна