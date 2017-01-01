Поліція: розстріляний в Києві чоловік був бізнесменом, в автомобіль влучили шість разів

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Авто загиблого

Двох дітей, які перебували в момент стрілянини в автомобілі, доставили в «Охматдит»

Загиблий напередодні внаслідок розстрілу автомобіля у Києві виявився місцевим бізнесменом, у салоні автівки на момент трагедії з ним перебувало двоє дітей. Поліція розшукує підозрюваних у вбивстві чоловіка.

Подробиці інциденту на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

«Киянин разом із двома дітьми повертався автомобілем додому. Біля будинку невідомий розстріляв «Мерседес»: чоловік загинув, а дітей доставили в лікарню. Подія сталася у Голосіївському районі Києва», - написала Блищик.

Наразі на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції. Проводиться огляд, в ході якого попередньо з'ясувалося, що зловмисник зробив шість пострілів, ймовірно - із пістолета Макарова.

На момент приїзду правоохоронців встановлено, що дітей, які перебували у салоні авто, доставили в «Охматдит», інформація про їхній стан наразі уточнюється.

«За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу Украіни. Особа вбитого встановлена, це місцевий мешканець, який займався бізнесом», - резюмують правоохоронці.

Зараз поліція встановлює свідків та очевидців подіі, проводиться огляд прилеглої території.

Як повідомляв «Главком», водій розстріляного автомобіля Mercedes-Benz CLS помер на місці. Раніше повідомлялось, що трагедія сталась на вулиці Антоновича.