Поліція Швеції підтвердила, що затриманий за теракт у Стокгольмі є вихідцем з Узбекистану

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Місце трагедії у Стокгольмі

Правоохоронці раніше вивчали інформацію про затриманого і не знайшли жодних зв’язків з екстремізмом

Поліція Швеції підтвердила попередню інформацію ЗМІ про те, що чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні теракту в Стокгольмі, – виходець з Узбекистану.

Про це повідомляє Reuters.

У Поліції безпеки заявили, що вони отримали інформацію про цього чоловіка в минулому році. Вони вивчали інформацію і не знайшли жодних зв’язків з екстремізмом.

Наразі невідомо, як довго підозрюваний жив у Швеції.

Нагадаємо, 7 квітня у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.

Нещодавно місцеві ЗМІ повідомили, що чоловік, затриманий після теракту в Стокгольмі, є вихідцем з Узбекистану. Йому 39 років. За інформацією видання, він проживав в одному з передмість Стокгольма. В Facebook затриманого були знайдені пропагандистські матеріали терористичної організації «Ісламська держава»; він нібито поставив лайк фотографії, зробленій відразу після вибуху на Бостонському марафоні в 2013 році.