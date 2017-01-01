Поліція Швеції підтвердила, що затриманий за теракт у Стокгольмі є вихідцем з Узбекистану
- Сьогодні, 22:39
-
Розсилка
Правоохоронці раніше вивчали інформацію про затриманого і не знайшли жодних зв’язків з екстремізмом
Поліція Швеції підтвердила попередню інформацію ЗМІ про те, що чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні теракту в Стокгольмі, – виходець з Узбекистану.
Про це повідомляє Reuters.
У Поліції безпеки заявили, що вони отримали інформацію про цього чоловіка в минулому році. Вони вивчали інформацію і не знайшли жодних зв’язків з екстремізмом.
Наразі невідомо, як довго підозрюваний жив у Швеції.
Нагадаємо, 7 квітня у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.
Нещодавно місцеві ЗМІ повідомили, що чоловік, затриманий після теракту в Стокгольмі, є вихідцем з Узбекистану. Йому 39 років. За інформацією видання, він проживав в одному з передмість Стокгольма. В Facebook затриманого були знайдені пропагандистські матеріали терористичної організації «Ісламська держава»; він нібито поставив лайк фотографії, зробленій відразу після вибуху на Бостонському марафоні в 2013 році.