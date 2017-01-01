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    Поліція спіймала двох терористів на Вестмінстерському мосту в Лондоні - ЗМІ

    • Сьогодні, 18:18
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    <em>Теракт у Лондоні</em>
    Теракт у Лондоні

    Терористи не проникли в будівлю британського парламенту

    Двоє терористів були спіймані на Вестмінстерському мосту у Лондоні. Про це повідомляє журналіст The Guardiam Ровена Масон.

    За її словами, депутатам парламенту було сказано закритися в кабінетах.

    Раніше повідомлялося, щополіція застрелила нападника біля парламенту.

    Як повідомили в поліції, їм надійшов виклик про інцидент на Вестмінстерському мосту, який пов'язаний зі стріляниною. Як зазначає Reuters, розташована поруч станція метро Вестмінстер була закрита на прохання поліції.

    Нагадаємо, у Лондоні біля будівлі парламенту Великої Британії сталася стрілянина.

    Після цього біля будівлі парламенту на мосту сталася трагедія: машина роздавила щонайменше п'ятеро людей.

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