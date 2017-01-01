Поліція спіймала двох терористів на Вестмінстерському мосту в Лондоні - ЗМІ
- Сьогодні, 18:18
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Теракт у Лондоні
Терористи не проникли в будівлю британського парламенту
Двоє терористів були спіймані на Вестмінстерському мосту у Лондоні. Про це повідомляє журналіст The Guardiam Ровена Масон.
За її словами, депутатам парламенту було сказано закритися в кабінетах.
Раніше повідомлялося, щополіція застрелила нападника біля парламенту.
Як повідомили в поліції, їм надійшов виклик про інцидент на Вестмінстерському мосту, який пов'язаний зі стріляниною. Як зазначає Reuters, розташована поруч станція метро Вестмінстер була закрита на прохання поліції.
Нагадаємо, у Лондоні біля будівлі парламенту Великої Британії сталася стрілянина.
Після цього біля будівлі парламенту на мосту сталася трагедія: машина роздавила щонайменше п'ятеро людей.