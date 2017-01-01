Поліція спіймала двох терористів на Вестмінстерському мосту в Лондоні - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теракт у Лондоні

Терористи не проникли в будівлю британського парламенту

Двоє терористів були спіймані на Вестмінстерському мосту у Лондоні. Про це повідомляє журналіст The Guardiam Ровена Масон.

За її словами, депутатам парламенту було сказано закритися в кабінетах.

Раніше повідомлялося, щополіція застрелила нападника біля парламенту.

Як повідомили в поліції, їм надійшов виклик про інцидент на Вестмінстерському мосту, який пов'язаний зі стріляниною. Як зазначає Reuters, розташована поруч станція метро Вестмінстер була закрита на прохання поліції.

Нагадаємо, у Лондоні біля будівлі парламенту Великої Британії сталася стрілянина.

Після цього біля будівлі парламенту на мосту сталася трагедія: машина роздавила щонайменше п'ятеро людей.