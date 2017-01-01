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    Поліція Стокгольма затримала росіянина, який запустив безпілотник над парламентом Швеції

    • Сьогодні, 21:42
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    Шведські правоохоронці
    Шведські правоохоронці

    Поки що у шведській поліції ще не визначили, про який тип злочину йдеться у цьому випадку

    Поліція Швеції затримала громадянина Росії, який запустив безпілотник над будівлею шведського парламенту.

    Про це інформує Aftonbladet.

    Повідомлення про чоловіка, який запустив дрон над парламентом, надійшло сьогодні до поліції Стокгольма о 14:15.

    На місце прибули декілька патрулів поліції, які затримали чоловіка і вилучили безпілотник для аналізу зібраної ним інформації.

    Поки що у шведській поліції ще не визначили, про який тип злочину йдеться у цьому випадку.

    До слова, вчора українські військовослужбовці поблизу населеного пункту Кримське Луганської області виявили пошкоджений безпілотний літальний апарат.

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