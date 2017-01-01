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    Поліція Стокгольму спростовує затримання виконавця теракту, оприлюднивши фото підозрюваного

    • Сьогодні, 21:12
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    Місце теракту
    Місце теракту

    Правоохоронці продовжують пошуки виконавця наїзду в натовп людей

    Шведська поліція спростувала інформацію, розповсюджену раніше, про затримання підозрюваного у скоєні наїзду в натовп людей біля торгового центру в Стокгольмі.

    Натомість керівник поліцейського відомства Дан Еліассон оприлюднив фото чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину.

    Про це повідомляє Aftonbladet.

    На фото з камер спостереження видно молодого чоловіка у спортивній куртці. При цьому чоловік тримає в руці невстановлений предмет.

    «Відомо, що вантажівка наїхала на людей біля торгового центру Åhlens і врізалася в будівлю. Зараз ми розшукуємо особу, яка могла керувати авто і вчинити наїзд»,  – сказав Еліассон.

    Також відомо про затримання двох осіб за підозрою в причетності до наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма, додає видання.

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    Як повідомлялося, сьогодні в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг, в результаті чого, як повідомляють ЗМІ, загинули від трьох до п'яти осіб. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.

    Раніше повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі.

    Згодом у столиці Швеції сталась стрілянина: є поранений. За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.

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