Поліція три години допитувала прем’єр-міністра Ізраїлю у справі про корупцію

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Поліція провела в резиденції прем’єра трохи більше 3 годин, але подробиці допиту не розголошує

Прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу допитували 3 години у зв’язку зі звинуваченнями в отриманні незаконних подарунків від двох бізнесменів.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Jerusalem Post.

Поліція провела в резиденції прем’єра трохи більше 3 годин, але подробиці допиту не розголошує.

Нетаньяху, який заперечує звинувачення, підозрюється в отриманні неправомірних подарунків на сотні тисяч шекелів від ізраїльських і зарубіжних підприємців.

Генеральний прокурор країни Авіхай Мандельбліт виступив із заявою після завершення допиту, підтверджуючи, що він став повноцінним розслідуванням кримінальної справи.

Він заявив, що Нетаньяху був звинувачений в порушенні етики, і що його відомство зібрало достатньо доказів для обґрунтування повного кримінального розслідування.

При цьому, за його словами, слідство розглянуло звинувачення, зокрема, про незаконне фінансування виборчої кампанії в 2009 році, фальсифікації первинних результатів партії Лікуд в тому ж році, отримання подарунків від багатих людей і розтрати на перельоти.