  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поліція три години допитувала прем’єр-міністра Ізраїлю у справі про корупцію

    • 3 Сiчня, 05:55
    • Розсилка

    Поліція провела в резиденції прем’єра трохи більше 3 годин, але подробиці допиту не розголошує

    Прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу допитували 3 години у зв’язку зі звинуваченнями в отриманні незаконних подарунків від двох бізнесменів.

    Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Jerusalem Post.

    Поліція провела в резиденції прем’єра трохи більше 3 годин, але подробиці допиту не розголошує.

    Нетаньяху, який заперечує звинувачення, підозрюється в отриманні неправомірних подарунків на сотні тисяч шекелів від ізраїльських і зарубіжних підприємців.

    Генеральний прокурор країни Авіхай Мандельбліт виступив із заявою після завершення допиту, підтверджуючи, що він став повноцінним розслідуванням кримінальної справи.

    Він заявив, що Нетаньяху був звинувачений в порушенні етики, і що його відомство зібрало достатньо доказів для обґрунтування повного кримінального розслідування.

    При цьому, за його словами, слідство розглянуло звинувачення, зокрема, про незаконне фінансування виборчої кампанії в 2009 році, фальсифікації первинних результатів партії Лікуд в тому ж році, отримання подарунків від багатих людей і розтрати на перельоти. 

    Читайте також
    Ізраїль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ