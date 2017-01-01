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    Поліція Туреччини затримала підозрюваних в організації теракту і зв'язках з ІДІЛ

    • Сьогодні, 14:52
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    Поліція Туреччини
    Reuters
    Поліція Туреччини

    Ще двоє затриманих брали участь у бойових діях на боці організаії

    Поліція Туреччини затримала трьох підозрюваних в організації теракту і зв'язках з організацією «Ісламська держава», а також двох бойовиків ІДІЛ. Про це повідомляє Reuters.

    Двоє бойовиків ІДІЛ, один з яких киргизького походження, вирушали до зон конфлікту і брали участь у воєнних операціях.

    Нагадаємо, «Ісламську державу» звинуватили у скоєнні щонайменше півдюжини нападів на цивільні об'єкти в Туреччині в останні місяці, включаючи напад на Новий рік у нічному клубі Стамбула, внаслідок якого загинуло 39 людей.

    ІДІЛ напад держава
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