Поліція Туреччини затримала підозрюваних в організації теракту і зв'язках з ІДІЛ

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Reuters Поліція Туреччини

Ще двоє затриманих брали участь у бойових діях на боці організаії

Поліція Туреччини затримала трьох підозрюваних в організації теракту і зв'язках з організацією «Ісламська держава», а також двох бойовиків ІДІЛ. Про це повідомляє Reuters.

Двоє бойовиків ІДІЛ, один з яких киргизького походження, вирушали до зон конфлікту і брали участь у воєнних операціях.

Нагадаємо, «Ісламську державу» звинуватили у скоєнні щонайменше півдюжини нападів на цивільні об'єкти в Туреччині в останні місяці, включаючи напад на Новий рік у нічному клубі Стамбула, внаслідок якого загинуло 39 людей.