Поліція у Краматорську затримала «беркутівця ДНР»

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«Беркут» в Україні був розформований у 2014 році Фото з відкритих джерел

Раніше чоловік працював в обласному управлінні міліції, а під час окупадії вирішив попрацювати на бойовиків

На блокпосту у Краматорську поліцейські затримали дізнавача бандформування «Союз ветеранів Донбасу «Беркут».

«Колегу» правоохоронці виявили під час перевірки за розшуковими базами, повідомляють у Нацполіції.

Виявилося, що колишній правоохоронець, пенсіонер МВС у 2014 році вступив до лав незаконних збройних формувань та працював в «органах дізнання». В обов’язки чоловіка входило опитувати людей, яких затримував на вулицях Донецька так званий патруль Союз ветеранів Донбасу «Беркут».

Затриманий був доставлений до Краматорського відділу поліції. 57-річний житель Донецька прямував до своїх рідних у Краматорськ.

Раніше чоловік працював в обласному управлінні міліції, звідки в 1995 році пішов на пенсію. Весь цей час він займався своїми справами, а окупація стала приводом розпочати новий виток кар’єри.

Наприкінці липня 2014 року один зі знайомих, який на той час очолив «відділ дізнання» в громадській організації «СВД «Беркут», запропонував пенсіонеру приєднатися до них та деякий час попрацювати дізнавачем.

Чоловік погодився, і йому було виділено окремий кабінет, в якому він здійснював «перевірку» доставлених за адміністративні та кримінальні правопорушення громадян.

Матеріали перевірок, які стосувалися бойовиків, передавалися до «військової поліції ДНР», відносно цивільних - до «прокуратури ДНР», а самих затриманих чоловік доставляв до різних «органів» для проведення «слідчих дій».

Таким чином за три тижні він опитав близько 50 людей. За словами дізнавача, вони були затримані за дрібні злочини – хуліганство, крадіжки. Затриманим озвучували статті українського Кримінального кодексу, однак насправді жодні закони не працювали. В окупації панувала сила зброї.

За словами колишнього учасника НЗФ, співробітники «органів дізнання» під час опитувань використовували до затриманих громадян недозволені методи та фізичне насильство, простіше кажучи – били та катували.

«Такого вже давно не було, я був не згоден з цими методами роботи з людьми, тому відмовився далі надавати їм допомогу», - каже чоловік.

Грошей за роботу він не отримав. Наразі з учасником НЗФ працюють слідчі. Проводяться заходи щодо перевірки його діяльності у лавах незаконних збройних формувань.