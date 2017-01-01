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    Поліція у Краматорську затримала «беркутівця ДНР»

    • Сьогодні, 10:03
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    <p>&laquo;Беркут&raquo; в Україні був розформований у 2014 році</p> <p>Фото з відкритих джерел</p>

    «Беркут» в Україні був розформований у 2014 році

    Фото з відкритих джерел

    Раніше чоловік працював в обласному управлінні міліції, а під час окупадії вирішив попрацювати на бойовиків

    На блокпосту у Краматорську поліцейські затримали дізнавача бандформування «Союз ветеранів Донбасу «Беркут».

    «Колегу» правоохоронці виявили під час перевірки за розшуковими базами, повідомляють у Нацполіції.

    Виявилося, що колишній правоохоронець, пенсіонер МВС у 2014 році вступив до лав незаконних збройних формувань та працював в «органах дізнання». В обов’язки чоловіка входило опитувати людей, яких затримував на вулицях Донецька так званий патруль Союз ветеранів Донбасу «Беркут».

    Затриманий був доставлений до Краматорського відділу поліції. 57-річний житель Донецька прямував до своїх рідних у Краматорськ.

    Раніше чоловік працював в обласному управлінні міліції, звідки в 1995 році пішов на пенсію. Весь цей час він займався своїми справами, а окупація стала приводом розпочати новий виток кар’єри.

    Наприкінці липня 2014 року один зі знайомих, який на той час очолив «відділ дізнання» в громадській організації «СВД «Беркут», запропонував пенсіонеру приєднатися до них та деякий час попрацювати дізнавачем.

    Чоловік погодився, і йому було виділено окремий кабінет, в якому він здійснював «перевірку» доставлених за адміністративні та кримінальні правопорушення громадян.

    Матеріали перевірок, які стосувалися бойовиків, передавалися до «військової поліції ДНР», відносно цивільних - до «прокуратури ДНР», а самих затриманих чоловік доставляв до різних «органів» для проведення «слідчих дій».

    Таким чином за три тижні він опитав близько 50 людей. За словами дізнавача, вони були затримані за дрібні злочини – хуліганство, крадіжки. Затриманим озвучували статті українського Кримінального кодексу, однак насправді жодні закони не працювали. В окупації панувала сила зброї.

    За словами колишнього учасника НЗФ, співробітники «органів дізнання» під час опитувань використовували до затриманих громадян недозволені методи та фізичне насильство, простіше кажучи – били та катували.

    «Такого вже давно не було, я був не згоден з цими методами роботи з людьми, тому відмовився далі надавати їм допомогу», - каже чоловік.

    Грошей за роботу він не отримав. Наразі з учасником НЗФ працюють слідчі. Проводяться заходи щодо перевірки його діяльності у лавах незаконних збройних формувань.

     

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