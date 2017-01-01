Поліція у Львові вилучила посилку з боєприпасами

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У посилці було 120 патронів для нарізної зброї та 55 патронів для гладкоствольної зброї

У Львові правоохоронці вилучили посилку з боєприпасами. Про це повідомили у прес-службі поліції львівської області.

Вчора, 11 січня, до поліції надійшло повідомлення від чергового одного з митних постів, що у посилці, яка надійшла зі США на ім’я жительки міста Чортків Тернопільської області, ймовірно, спаковані боєприпаси.

Правоохоронці вилучили посилку, у якій були патрони для нарізної зброї калібру 308 - 120 штук та патрони для гладкоствольної зброї 12 калібру у кількості 55 штук. Вилучені боєприпаси скеровані на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.