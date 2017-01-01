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    Поліція у Москві затримала 40 учасників «прогулянки опозиції»

    • Сьогодні, 16:17
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    З <p>Затримання почалися з моменту початку акції</p> twitter.com/OgonWatch <br />
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    Затримання почалися з моменту початку акції

    twitter.com/OgonWatch

    Затримання проходять жорстко, одного із затриманих побили при посадці в автозак

    Поліція затримала понад 40 чоловік в центрі Москви, серед них кілька неповнолітніх, як повідомляє «РБК».

    Затримані перепроваджені в поліцейські автобуси. У той же час представник організації «Нова Опозиція» Роман Ковальов заявив, що, за його даними, на Тріумфальній площі затримано близько 40 осіб. Учасники акції намагалися пройти по Тверській вулиці в бік Кремля, але поліція перекрила рух біля Старопименівського провулка і почала затримувати протестувальників. Крім того, співробітники поліції навколо Тріумфальної площі в гучномовець пропонують учасникам акції розійтися.

    Як повідомив РБК один з активістів руху «Нова опозиція» Юрій Горський, на «прогулянці опозиції» затримання почалися з моменту початку акції.

    «Як тільки почався рух «прогулянок», практично відразу почалися затримання на протилежній стороні Тріуфальной площі. Їх повезли в Преснянський ВВС», — зазначив він, додавши, що всього в акції взяли участь близько 300 осіб.

    Об'єднана група громадського спостереження (ОГГС) опублікувала у своєму Twitter фото затримань на Тріумфальній площі.

    «Проходять жорстко, одного з затриманих побили при посадці в автозак», — йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, в центрі Москви Манежну площу оточили металевими загородженнями, а на вході на Червону площу встановили металошукачі. Також у центр міста стягнули ОМОН і бійців Росгвардії. Були затримані кілька людей.

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