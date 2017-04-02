Поліція у Москві затримала активіста Ільдара Дадіна

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Ільдар Дадін

Дадін, який 10 березня вийшов із колонії в Алтайському краю , проводив одиночний пікет біля будівлі ФСВП Росії

Активісти Ільдар Дадін і Сергій Ожич затримані поліцією за одиночні пікети біля будівлі головного управління МВС по місту Москва.

Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

«Ільдар Дадін і Сергій Ожич затримані за одиночні пікети біля ГУВС Москви (Петрівка, 38). Їх завантажили у легковий автомобіль і повезли, мабуть, до ВВС «Тверськой», - йдеться у повідомленні. До цього ж ВВС, згідно з інформацією ресурсу, пізніше доставили ще чотирьох затриманих.

Ільдар Дадін, який 10 березня вийшов із колонії в Алтайському краю після скасування вироку Верховним судом РФ, проводив одиночний пікет біля будівлі ФСВП Росії, закликаючи відправити у відставку главу карельського управління Олександра Тереха. Поліцейські затримали активіста після його прохання зачитати йому підстави вимог пред'явити паспорт та його права. Того ж дня його відпустили з ВВС після встановлення особи.

Дадін - перший у Росії засуджений за статтею про неодноразове порушення на мітингах. Йому дали два з половиною роки колонії. Менш ніж через рік після вироку Верховний суд ухвалив звільнити Дадіна, оголосивши, що в його діях не було складу злочину. Активіста відпустили 26 лютого 2017 року. У карельській колонії №7 він заявив, що наглядачі знущалися з нього і застосовували тортури. Перевірка цих заяв триває.