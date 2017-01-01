Поліція в Німеччині назвала вибухи біля автобуса футболістів серйозними

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Біля місця вибуху виявили листа з заявою про відповідальність за напад

У Німеччині поліція заявила з приводу вибухів, що сталися біля автобуса футбольної команди «Боруссія» з Дортмунда, що перші ознаки свідчать про «напад із застосуванням вибухових пристроїв, які варто сприймати всерйоз».

Ці пристрої могли бути сховані в кущах на узбіччі, припускають правоохоронці.

Як виглядає, йшлося про цілеспрямований напад, заявили в поліції Дортмунда.

Також прокуратура повідомила, що біля місця вибуху виявили листа з заявою про відповідальність за напад, «автентичність якого перевіряється», – без дальших уточнень про зміст цього листа.

Правоохоронці закликали утримуватися від спекуляцій.

Нагадаємо, поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Постраждав захисник Марк Бартра. Його відвезли в лікарню. Як сильно він постраждав, не повідомляється.