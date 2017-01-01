Поліція в Одесі не знайшла вибухівку

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Одеса, Куликове поле

Вибухові пристрої шукали у двох навчальних закладах та Будинку профспілок

Поліція в Одесі повідомляє, що не виявила вибухівки під час обстеження двох університетів (Національного університету імені Мечникова й Одеського Національного політехнічного університету) і Будинку профспілок, повідомляє «Радіо Свобода».

Про те, що невідомі потелефонували і заявили про замінування цих об'єктів, у поліції заявили раніше.

За даними правоохоронців, вони намагаються встановити осіб, які інформували про нібито закладення вибухівки, а також вирішують щодо відкриття провадження за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

В Одесі посилили заходи безпеки і підвищили рівень терористичної загрози напередодні річниці трагедії 2 травня 2014 року, коли загинули 48 людей.