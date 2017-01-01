Поліція в Одесі перевіряє усіх, хто приходить з квітами до Будинку профспілок

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Фото:Олександр Рудоманов Одеса 2 травня 2017 року

Наразі ситуація навколо Куликрвого поля залишається спокійною

Станом на 8.55 біля Куликового поля в Одесі поліція та Нацгвардія утворили кордон, вони слідкують за порядком та перевіряють документи у підозрілих осіб. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов, який зараз перебуває там.

«Декілька автобусів спецпризначенців. Також в околицях знаходяться націоналісти, яких поліція упізнала і спробувала перевірити документи. Хлопці відійшли», - написав він у Фейсбук.

«Поліція після шмону пропускає усіх бажаючих покласти квіти до Профспілок. Порушень громадського порядку я не бачив», - додав він.

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановано поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів погодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.