Поліція в Одесі тренувалася за хвилини встановлювати особу порушників

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Фото: Ruslan Forostyak / Facebook Куликове поле в Одесі 30 квітня

Привезений з Києва комплекс дозволяє розпізнавати обличчя і встановити особу он-лайн

На Куликовому полі в Одесі сьогодні поліція протестувала комплекс, який дозволяє розпізнавати обличчя і встановити особу он-лайн. Про це повідомив у Facebook радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

Комплекс допомагатиме поліції Одеси в охороні громадського порядку 2 та 9 травня.

«Сьогодні на Куликовому полі в Одесі зібралось десь 25-30 осіб з числа відвідувачів що ходять туди майже щонеділі. Скориставшись нагодою, туди прибула группа, облаштована спеціальним новим комплексом, що нам надали з Києва на час травневих, цей сучасний комплекс дає змогу за допомогою безпілотного дрону облетіти місце подій та оцифрувати обличчя кожного, зареєструвати та встановити особу он-лайн ... Цей комплекс ми плануєм задіяти 2-го та 9-го травня та покладаємо на нього серйозні сподівання», - написав Форостяк.

Він також зазначив, що сьогодні встановлення осіб тривало всього декілька хвилин. «Ми в захваті від результату, навіть колег з ОБСЄ встановили що були у цивільному», - додав Форостяк.

Нагадаємо, СБУ розпочинає працювати в Одесі у посиленому режимі.

Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв жорстку реакцію влади на можливі провокації протягом першої декади травня.

Джерело: Укрінформ