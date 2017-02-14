Поліція в Стамбулі затримала ймовірного організатора теракту на Новий рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманим виявився громадянин Франції турецького походження

Турецька поліція затримала ймовірного організатора теракту в новорічну ніч у клубі Reіna в Стамбулі.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Затриманим виявився громадянин Франції турецького походження. Його затримали в Стамбулі 12 лютого.

Підозрюваний орендував одну з квартир, де переховувався виконавець теракту Абдулкадір Машаріпов.

Раніше повідомлялося, що Машаріпов, який був заарештований 11 лютого, попросив для себе смертну кару.

Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали. МЗС Тунісу повідомив, що жертвами теракту також стали двоє вихідців із країни. Також є інформація про те, що жертвами атаки стали громадянин Бельгії та громадянка Ізраїлю, чотири громадянина Лівану дістали поранення.