Поліція відкрила кримінальну справу за фактом нападу на синагогу

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Наслідки погрому в синагозі

Наразі на місці пригоди працюють правоохоронці

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту на могильному комплексі цадика Нахмана в Умані, що стався цієї ночі.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Черкаській області, за фактом хуліганських дій відкрито кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

«На спецлінію «102» Уманського відділу поліції надійшло повідомлення, що на могильному комплексі цадика Нахмана відбуваються протиправні дії. Виїздом на місце пригоди встановлено, що невідомі особи облили вхід до зазначеного комплексу фарбою червоного кольору та залишили відрізану голову свині. З місця події вилучено низку речових доказів», – ідеться у повідомленні.

На місці пригоди працюють правоохоронці.

Як повідомлялося, в ніч на середу, 21 грудня, в Умані група невідомих увірвалася в будівлю синагоги на могилі Нахмана і, викрикуючи образи на адресу євреїв, закидала приміщення шматками свинини.