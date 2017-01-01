Поліція відкрила справи щодо керівників шести партій

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Фінансування партій

НАЗК виявило недостовірні відомості в ході аналізу звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Столична поліція відкрила шість кримінальних проваджень щодо неправомірних дій керівників політичних партій. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

«Сьогодні стало відомо, що ГУ Нацполіції у м. Києві відкрито 6 кримінальних проваджень щодо неправомірних дій керівників політичних партій за матеріалами звернень НАЗК», - написала вона.

За її даними, провадження відкрито стосовно керівників політичних партій «Самоврядна Українська Держава», «Зелені», «Власна Сила», «Партія Вільних Демократів», «Політичне Об’єднання «Пряма Дія» та «Комуністична партія України». «На основі виявлення недостовірних відомостей в ході аналізу звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал минулого року. Стаття 159-1 Кримінального кодексу України, частина 1 - подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах», - пояснила Корчак.

Вона додала, що деталі поки що відсутні.