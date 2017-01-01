Поліція відкрила справи за фактом обстрілів Мар'їнки і Миколаївки

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Фото: ГУ Нацполіції в Донецькій області

Нічні обстріли українських населених пунктів зранку продовжилися

Наслідки нічних і ранкових артилерійських ударів по українському місту Мар’їнка і селу Миколаївка задокументовані. Дані факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України. Про це ідеться у повідомленні Головного управління Нацполіції у Донецькій області.

В даний час відомо про три пошкоджених будинки. Постраждалих немає. Село Миколаївка Волноваського району в результаті обстрілу залишилося без світла. У постраждалих районах працює поліція.

Фото: ГУ Нацполіції в Донецькій області

Як відомо, бойовики вдарили по Миколаївці вчора близько 19:30. У селі пошкоджені будинки 33, 35 по вул. Гагаріна. Перебита лінію електропередач. У Мар'їнці сьогодні під час ранкового обстрілу, був частково зруйнований приватний будинок по вул. Жовтневій, 60. Він розташований на лінії вогню бойовиків, тому люди в ньому не проживал.

Фото: ГУ Нацполіції в Донецькій області

Напередодні також відбулися бойові дії поблизу Авдіївки. Внаслідок влучань снарядів на територію міста відбулося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Зранку на КПВВ «Мар'янка» утворилася черга з близько 300 автомобілів.