Поліція відкрила справу через осквернення «Биківнянських могил»

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Невідомі протягом ночі з 24-го на 25 січня червоною фарбою розмалювали «Биківнянські могили» та пошкодили дві стели

Столична поліція за фактом пошкодження невідомими меморіального комплексу «Биківнянські могили» відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Проводиться комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до злочину», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в поліції, невідомі протягом ночі з 24-го на 25 січня червоною фарбою розмалювали «Биківнянські могили» та пошкодили дві стели. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка оглянула місце та виявила пристрій із залишками фарби. Вилучені речові докази направили на експертні дослідження.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисників.

Нагадаємо, Польща направила ноту Києву щодо спаплюження пам’ятників у Биківні.