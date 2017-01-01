Поліція відкрила справу за фактом вилученої зброї на Чонгарі

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Розпочато слідчі дії для визначення походження зброї

На Херсонщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом виявлених у неділю у Генічеському районі на Чонгарі біля адмінмежі з анексованим Росією Кримом зброї та боєприпасів.

Про це інформує прес-служба Нацполіції в Херсонській області.

«За фактом виявленої та вилученої біля с. Чонгар зброї та боєприпасів слідчим відділенням Генічеського ВП ГУ Національної поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.1 ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». З метою дослідження предметів, які за зовнішніми ознаками нагадують вогнепальну зброю та боєприпаси, призначені балістичні та вибухотехнічні експертизи. Наразі проводяться необхідні слідчі дії щодо встановлення походження вилучених предметів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю близько 20:00 озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана, який розташований Чонгарі на Херсонщині.

Пізніше прес-служба Оперативного командування «Південь» заявила, що на кордоні з окупованим Кримом озброєні представники незаконного збройного формування намагалися атакувати підрозділ, що входить до складу військової частини ОК «Південь» та виконує бойові завдання в Херсонській області. «...Формування було затримано, роззброєно і виконані всі вимоги статутів і інших законодавчих актів стосовно дій у подібних ситуаціях», - повідомила прес-служба.

Чубаров повідомляв, що на Чонгарі трапився інцидент між військовослужбовцями Збройних Сил України та членами громадської організації «Аскер». На місці інциденту працювали представники національної поліції і СБУ.

Раніше повідомлялося, що Міноборони заявило про готовність створити кримськотатарський підрозділ.