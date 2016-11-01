Поліція відпрацьовує п'ять версій у справі щодо вбивства Шеремета

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Павло Шеремет

До розслідування залучені співробітники Нацполіції та Служби безпеки України

Поліція відпрацьовує п'ять версій щодо мотивів вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит «Української правди».

«За інформацією, наданою Головним слідчим управлінням Національної поліції України, повідомляємо, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100000001206 від 20.07.2016 за фактом умисного вбивства Шеремета П.Г.», – заявили у поліції.

У Нацполіції повідомили, що на сьогодні в зазначеному кримінальному провадженні відпрацьовується такі версії щодо можливих мотивів скоєння вбивства:

- вчинення злочину через професійну діяльність на територіях РФ та Білорусі;

- помилка в об'єкті злочину, а саме - готувалося вбивство власника видання «Української правди» Олени Притули;

- професійна діяльність через його критичні публікації у виданні «Українська правда» та виступи на радіо «Вєсті»;

- дестабілізація ситуації в державі, направлена на формування помилкового негативного сприйняття суспільно-політичної ситуації в Україні;

- конфліктні ситуації в особистому житті Павла Шеремета щодо його сімейного, комерційного та фінансового становища.

За даними правоохоронців, до розслідування залучені співробітники Нацполіції та Служби безпеки України.

Поліцейські окремо зазначили, що не надавали депутату Верховної Ради Антону Геращенку матеріали цього кримінального провадження.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. На даному етапі розголошення інших відомостей негативно вплине на результати його проведення», - сказали в НПУ.

8 лютого відбудеться прес-конференція стосовно перебігу розслідування вбивства Шеремета. У ній візьме участь глава МВС Арсен Аваков та керівництво Національної поліції України.

Як відомо, 23 січня на прес-конференції у МВС нардеп Геращенко заявив, що знає подробиці слідства у справі Шеремета. За його інформацією, слідчі вважають, що вбивство журналіста було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.

Нагадаємо, 20 липня вранці в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі Шеремета прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Згодом ЗМІ виклали відео з моментом начебто закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув журналіст Павло Шеремет.