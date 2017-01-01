Поліція відпустила шістьох арештованих після теракту в Лондоні

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Теракт у Лондоні

Четверо підозрюваних в причетності до теракту досі залишаються під вартою

Лондонська поліція відпустила шістьох затриманих за підозрою в причетності до теракту в столиці Великобританії. Про це повідомляє BuzzFeed.

Зокрема правоохоронці відпустили 21-річна жінку та 23-річного хлопця, які були заарештовані за однією адресою. Також, на волю вийшли 26-річна жінка і троє чоловіків 28, 27 і 26 років. Вони були затримані в різних місцях у Бірмінгемі.

Ще четверо підозрюваних в причетності до теракту залишаються під вартою.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашню стрілянину біля парламенту в Лондоні.

Вчора в лікарні помер 75-річний чоловік, який був поранений в результаті теракту біля будівлі британського парламенту

Раніше британська поліція назвала ім’я нападника в Лондоні. Також було опубліковано фото виконавця терористичного акту.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».