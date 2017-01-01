Поліція виявила під автомобілем міського голови Ізмаїла радіокеровану вибухівку
- Сьогодні, 03:26
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Вибухівка була прикріплена до днища автомобіля
Поліцейські-вибухотехніки виявили під днищем автомобіля, на якому пересувався міський голова Ізмаїлу Андрій Абрамченко, саморобний радіокерований вибуховий пристрій.
Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.
До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції повідомлення про підозрілу знахідку надійшло після техогляду автомобіля на одній з міських станцій техобслуговування.
Вибуховий пристрій був прикріплений до днища автомобіля.
«При огляді вибухотехніки встановили, що підозрілий предмет прикріплений до зовнішньої частини днища автомобіля за допомогою магніту. Знахідка є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, поміщеним до металевого корпусу. Фахівці прийняли рішення про його знешкодження за допомогою гідродинамічного руйнівника на місці виявлення», - повідомляють правоохоронці.
Під час знешкодження стався вибух виявленого пристрою. У результаті ніхто не постраждав. Автомобіль отримав невеликі осколкові ушкодження днища і коліс.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на вчинення злочину) і п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі проводиться досудове розслідування.
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