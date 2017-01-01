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    Поліція виявила під автомобілем міського голови Ізмаїла радіокеровану вибухівку

    • Сьогодні, 03:26
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    Автомобіль, на якому виявили вибуховий пристрій
    Автомобіль, на якому виявили вибуховий пристрій

    Вибухівка була прикріплена до днища автомобіля

    Поліцейські-вибухотехніки виявили під днищем автомобіля, на якому пересувався міський голова Ізмаїлу Андрій Абрамченко, саморобний радіокерований вибуховий пристрій.

    Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.

    До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції повідомлення про підозрілу знахідку надійшло після техогляду автомобіля на одній з міських станцій техобслуговування.

    Вибуховий пристрій був прикріплений до днища автомобіля.

    «При огляді вибухотехніки встановили, що підозрілий предмет прикріплений до зовнішньої частини днища автомобіля за допомогою магніту. Знахідка є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, поміщеним до металевого корпусу. Фахівці прийняли рішення про його знешкодження за допомогою гідродинамічного руйнівника на місці виявлення», - повідомляють правоохоронці.

    Під час знешкодження стався вибух виявленого пристрою. У результаті ніхто не постраждав. Автомобіль отримав невеликі осколкові ушкодження днища і коліс.

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    Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на вчинення злочину) і п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Наразі проводиться досудове розслідування.

    «Главком» також повідомляв, що Миколаївські поліцейські в четвер затримали викрадача заступника голови райдержадміністрації.

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