Поліція виявила у молодиків на Рівненщині понад 55 кг бурштину

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Частина вилученого бурштину

Бурштин перевозили мешканці Рівного та Хмельниччини

У Дубровицькому районі Рівненської області під час огляду автомобіля поліцейські виявили мішок із бурштином.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

Патрульні поліцейські оперативного штабу в селі Золоте Дубровицького району зупинили автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 23-річний житель Рівного. У салоні також перебував 25-річний житель міста Славута Хмельницької області.

У багажнику автомобіля поліцейські виявили мішок, в якому було понад 55 кг бурштину. Також правоохоронці в іномарці виявили у паперовому згортку подрібнену суху речовину, зовні схожу на марихуану, та пістолет травматичної дії «Stalker».

Розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу України (Зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом).

Бурштин вилучено для проведення експертизи, автомобіль поміщений на територію Дубровицького відділення поліції.

Як повідомляв «Главком», нещодавно працівники Рівненської прокуратури та Рівненського районного відділення поліції під час огляду автомобіля «Мерседес Бенц Віто» поблизу села Обарів у Рівненському районі виявили каміння бурштину-сирцю вагою 113 кг.

На початку квітня на Рівненщині понад 200 бурштинокопачів поблизу села Більська Воля Володимирецького району чинили опір працівникам поліції.