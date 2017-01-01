Поліція встановила 66 осіб, які причетні до штурму міліції у Маріуполі

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Поліція притягує до відповідальності осіб, які розстрілювали військову частину та міськуправління міліції в Маріуполі у 2014 році

Загалом на цей час оголошено про підозру у тероризмі 116 особам, причетним до подій 2014 року

Поліція Донеччини притягує до відповідальності 66 осіб, які розстрілювали військову частину та міськуправління міліції в Маріуполі у 2014 році.

Поліцейські поіменно встановили кожного, хто брав участь у подіях в Маріуполі навесні 2014 року – катував та вбивав людей, захоплював будівлі, скоював розбійні напади, «віджимав» майно громадян, чергував на блокпостах терористів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Серед встановлених учасників збройних формувань 58 осіб – це люди, які безпосередньо причетні до спроби захоплення військової частини Національної гвардії 3057 в квітні.

Ще 8 – члени диверсійної групи «Мангуста», яка здійснила штурм міськуправління міліції 9 травня 2014 року. Тоді під час штурму загинули 6 правоохоронців та військових. Крім того, поліцейські встановили, що саме ця ДРГ влаштувала теракт на пост-мосту у червні, розстрілявши колону прикордонників. Тоді загинули троє військовослужбовців.

Штурм міліції бойовики провели 9 травня 2014 року. Тоді їм вдалося захопити два поверхи будівлі і зіткнутися зі спротивом поліції. Під час пожежі нападники втекли, переодягнувшись у цивільне і розчинившись у натовпі.

Напад на військову частину відбувся 16 квітня. Тоді поліцейські затримали 58 причетних до захоплення, серед яких були як бойовики, так і мешканці, яких використовували у якості «живого щита».

Проте суд обрав їм запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. У зв'язку з тим, що підозрювані не з’являлись до правоохоронних органів, їх було оголошено у розшук.

У 2017 році поліцейські встановили місцезнаходження та доставили до слідчого підрозділу 18 з них.

«Ця робота продовжується, аби жодний злочинець не уникнув покарання, а решта знали – так буде з кожним, хто зрадить свою країну», – зазначають у поліції.

Загалом на цей час оголошено про підозру у тероризмі 116 особам, причетним до подій 2014 року у Маріуполі. З них 38 – затримані, відносно 28 учасників НЗФ провадження були спрямовані до суду. 15 бойовиків вже засуджені, ще 13 – очікують на рішення суду.

Решті 78 учасникам бандформувань, що діяли на території Маріуполя, заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук. Загалом по області у розшуку перебувають 120 бойовиків – колишніх жителів Маріуполя.