Поліція встановлює особу чоловіка, який стріляв у центрі Києва

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Від дій зловмисника постраждали чоловік та жінка. Подія сталася сьогодні, 30 грудня о 19.25

До Печерського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Еспланадній.

Приїхавши на місце події, працівники поліції встановили, що невідомий чоловік подзвонив в домофон офісу з продажу аксесуарів до мобільних телефонів. Зловмисник вимагав видати йому гроші, проте отримавши відмову, здійснив декілька пострілів з невстановленої автоматичної зброї в чоловіка та жінку, після чого зник. Потерпілих у важкому стані госпіталізовано.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановлюють усі обставини події та проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисника.